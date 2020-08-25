شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:52 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علي خلاف
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تحدث الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الاثنين، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن انتقال لاعب من الأهلي إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وقال أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق عبر إذاعة "أون سبورت": "الأهلي يحتاج للتعاقد مع مدافع جديد في الصيف، إلى جانب بقاء أحمد فتحي، وفي حال عدم استمراره، يلزم التعاقد مع لاعب بديل في الجبهة اليمنى".

وأردف شوبير: "عودة وليد أزارو وعمار حمدي ضرورية، في الموسم المقبل.. كما قد تكون هناك مفاضلة بين عودة صلاح محسن أو أحمد ياسر ريان".

وتابع حارس الأهلي: "لست مقتنعا بما يقال حول تأثر الفريق برحيل رمضان صبحي، حيث لم يكن اللاعب يشارك في الفترة الماضية".

وكشف شوبير مفاجأة من العيار الثقيل معلقا: "في حال عدم عودة حسين السيد للأهلي، أتوقع انتقاله إلى الزمالك.. وهذا لن يقلل منه، حيث عرض اللاعب نفسه على الأهلي، في أكثر من مناسبة".

وعن ميركاتو الزمالك، قال أحمد شوبير: "الفريق يحتاج لظهير أيمن، وبالفعل تعاقد مع حمزة المثلوثي، وهو لاعب مميز.. كما يلزمه إعادة أحمد أبو الفتوح من سموحة، في حال عدم ضم حسين السيد".

وأتم: "يحتاج الزمالك أيضا لاعب وسط، حتى في حال تجديد عقد فرجاني ساسي".

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