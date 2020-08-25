ضياء السيد: قطاع الناشئين بالأهلي كان "عطلان"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:49 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق أن قطاع الناشئين بالأهلي في هذه الفترة أصبح في تغيير تام وتطور كبير باستقدام مدرب اجنبي ذو خبرات .

وتابع السيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق أن قطاع الناشئين كان عطلان في السنوات الماضية الإ أن تم تغيير النظام في الوقت الحالي بتشكيل القطاع بتواجد في مدير فني تشيكي لتطوير القطاع.

وتابع لابد من الاستفادة من قطاع الناشئين خلال الفترة القادمة والاعتماد عليهم لانهم هم مستقبل القلعة الحمراء .

ويذكر أن النادى الأهلى خسر أمام الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدف.



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