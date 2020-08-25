ضياء السيد يوجه نصيحة ثمينة لمروان محسن

أكد ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق أن مروان محسن مهاجم الفريق يحتاج ان يدعم نفسه خلال الفترة القادمة حتى يعود لمستواه.





واضاف السيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق أن اللاعب لديه قدرات فنيه عاليه لكن عليه ان يراجع نفسه ومراجعة نفسه داخل الملعب وأن يركز بشكل أكبر حتى يعود لمستواه.





وتابع أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك أبتعد فترة عن التهديف مع فريقه لكن كان لديه إصرار على العودة والتسجيل مرة اخرى في مباراة القمة .



