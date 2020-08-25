تعرف على التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:42 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
Advertisements
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020، بعدما توج بايرن ميونخ باللقب القاري، على حساب فريق باريس سان جيرمان أمس الأحد، بهدف دون رد، سجله كينجسلي كومان، على ملعب دا لوز.

وشهدت القائمة غياب بعض النجوم عن تشكيل هذا العام لدوري الأبطال، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

وكان برشلونة ودع البطولة من دور ربع النهائي بفضيحة أمام بايرن ميونخ، بعدما تلقى البرسا هزيمة ساحقة بثمانية أهداف مقابل هدفين.

فيما أقصى فريق ليون الفرنسي، نظيره يوفنتوس من دور الـ20، بعدما حقق فوزا ثمينا، بثلاثة أهداف مقابل هدف من مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

وفيما يلي التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا:-

حراسة المرمى: مانويل نوير "بايرن ميونخ".

خط الدفاع: برسنيل كيمبيمبي وخوان بيرنات وماركينيوس "باريس سان جيرمان"، جوشوا كيميتش "بايرن ميونخ".

خط الوسط: مارسيل سابيتزر "لايبزيج"، رحيم سترلينج "مانشستر سيتي"، آنخل دي ماريا "باريس سان جيرمان"، سيرجي جنابري "بايرن ميونخ".

خط الهجوم: إيرلينج هالاند "بوروسيا دورتموند"، روبرت ليفاندوفسكي "بايرن ميونخ".

أخبار تهمك

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ ساعة و 17 دقيقة

توتنهام يستهدف ضم نجم برشلونة بعد أنباء رحيله

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عادل حمودة يكشف عن رد فعل المخابرات التركية على مناورات الجيش المصري (فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

كومان يحسم مصير سواريز مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الصحة: تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 18 حالة وفاة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أزمة تعطل تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:48 ص

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

11:06 م

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

10:35 م

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

11:00 م

باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

11:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى