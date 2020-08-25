تعرف على التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020، بعدما توج بايرن ميونخ باللقب القاري، على حساب فريق باريس سان جيرمان أمس الأحد، بهدف دون رد، سجله كينجسلي كومان، على ملعب دا لوز.





وشهدت القائمة غياب بعض النجوم عن تشكيل هذا العام لدوري الأبطال، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.





وكان برشلونة ودع البطولة من دور ربع النهائي بفضيحة أمام بايرن ميونخ، بعدما تلقى البرسا هزيمة ساحقة بثمانية أهداف مقابل هدفين.





فيما أقصى فريق ليون الفرنسي، نظيره يوفنتوس من دور الـ20، بعدما حقق فوزا ثمينا، بثلاثة أهداف مقابل هدف من مجموع مبارتي الذهاب والإياب.





وفيما يلي التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا:-





حراسة المرمى: مانويل نوير "بايرن ميونخ".





خط الدفاع: برسنيل كيمبيمبي وخوان بيرنات وماركينيوس "باريس سان جيرمان"، جوشوا كيميتش "بايرن ميونخ".





خط الوسط: مارسيل سابيتزر "لايبزيج"، رحيم سترلينج "مانشستر سيتي"، آنخل دي ماريا "باريس سان جيرمان"، سيرجي جنابري "بايرن ميونخ".





خط الهجوم: إيرلينج هالاند "بوروسيا دورتموند"، روبرت ليفاندوفسكي "بايرن ميونخ".



