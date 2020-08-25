سيرين عبد النور لـ"الفجر الفني": تجربتي في "دانتيل" مختلفة ومميزة.. والجمهور يحب القصص الرومانسية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:27 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعربت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي يحظى بها مسلسلها الجديد "دانتيل" والذي يتم عرضه حاليًا عبر منصة شاهد vip، حيث تنشر سيرين عبر حساباتها الرسمية دائمًا آراء جمهورها بالثلاث حلقات الأولى التي تم عرضها حتى الآن.

وقالت سيرين عبد النور في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" إن مسلسل دانتيل يعتبر تجربة فريدة من نوعها ومميزة، وذلك لأنه يناقش قصة رومانسية بين فتاة صغيرة بالعمر تقع في حب شاب من نفس عمرها.

وأضافت أن تفاصيل شخصية الفتاة التي تجسدها جذبتها للعمل بالإضافة لوجود كوكبة من كبار النجوم في المسلسل.

يذكر أن مسلسل دانتيل يعرض حاليًا عبر منصة شاهد ولاقت حلقاته الأولى تفاعلا جماهيريا وأصداء إيجابية واسعة، وهو من إنتاج إيجل فيلمز، ويضم عدد كبير من النجوم اللبنانيين والسوريين وهم سيرين عبد النور والفنان سلوم حداد، محمود نصر ونقولا دانيال من لبنان، ونهلة داوود وتاتيانا مرعب وسارة أبي كنعان وزينة مكي وكوكبة من النجوم.

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