دنيا ماهر تشارك جمهورها صورة من كواليس فيلم "الإنس والنمس"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:14 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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شاركت الفنانة دنيا ماهر، جمهورها صورة جديدة لها من كواليس فيلم "الإنس والنمس"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت دنيا، على الصورة قائلة: "قبل التصوير والماكيير والكوافير أسترها يا كريم.. (الإنس والنمس)".

فيلم "النمس والانس" تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي ومنة شلبي وشريف الدسوقي وصابرين، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

يذكر أن آخر اعمال دنيا ماهر، مسلسل "بـ100وش" وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، وشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين.


دنيا ماهر تشارك جمهورها صورة من كواليس فيلم "الإنس والنمس"
دنيا ماهر تشارك جمهورها صورة من كواليس فيلم "الإنس والنمس"

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