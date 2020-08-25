"اللي جاي أقوى".. محمد إمام يعد جمهوره بمفاجأة قريبا





يحرص الفنان محمد إمام، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق قائلًا: "اللى جاي أقوي ..توكلنا على الله"، في إشارة منه إلى عمل فني مرتقب.



يذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية بطولة فيلم "لص بغداد" وشاركه كل من فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

ونشر محمد إمام عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تشويقية له إلتقطت له من الخلف.