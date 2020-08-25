محمود مسلم: فبركة مانشيت مباراة القمة هدفه الإساءة للصحيفة (فيديو)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:05 ص
محمود مسلم
محمود مسلم
شيماء حسن
Advertisements
قال محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، تعليقا على الهجوم الذي تعرضت له الجريدة بسبب مانشيت مباراة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والذي انتهى بفوز الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، إن فبركة المانشيت هدفه زيادة التعصب.

وأوضح مسلم في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن فبركة مانشيت مباراة القمة هدفها الإساءة للصحيفة وزيادة التعصب الرياضي".

وأضاف رئيس تحرير جريدة الوطن: "هذا المانشيت مانشيت كروي تم فيه الاعتماد على استخدام عناوين شعبية معبر عن حالة المباراة، ولا يقصد به أي إساءة لأي طرف على حساب الآخر".

وتابع "نراعي التوازن في تناول مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، والأهلي يعاني من تراجع في المستوى منذ 3 مباريات، ويعاني من تكرار الإصابات في الفترة الأخيرة".

واستطرد: "مروان محسن كارثة ويجب التفكير في بدائل خاصة في مركز الهجوم"، لافتًا إلى أن الأهلي يحصل على الدوري بسبب ضعف المنافسين.

هذا، وعقد محمود الخطيب والمشرف العام على فريق اجتماعًا عصر اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني، عقب الهزيمة أمام الزمالك، بالدوري العام.

وجاء اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي داخل غرفة خلع ملابس الفريق لمعرفة أسباب خسارة مباراة القمة، وتراجع مستوى الفريق الفني.

وطالب الخطيب اللاعبين بمحو الهزيمة تمامًا والتركيز فيما هو قادم خاصةً وأن الفريق لديه مباراتان هامتين للغاية مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود مسلم مباراة القمة مانشيت مباراة القمة بوابة الفجر الفجر الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ حوالي 7 ساعات

بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 12 ساعة

باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة عن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو

منذ ساعة

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات صفقة رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يعنف أحمد عيد بسبب الأهلي

رسالة نارية من رئيس الزمالك لنجم الفريق السابق بسبب هجومه على الأهلي

رسالة الخطيب للاعبي الأهلي بعد خسارة القمة

خالد أبو بكر مشيدًا بمصطفى محمد: "جاب جول في الأهلي ربنا ما يوريك"

أبو بكر ينفعل على الهواء: "الأهلي أكبر من مجلس الخطيب 100 مرة"

وائل الإبراشى: أنا أهلاوى لكن الزمالك كان الأفضل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:42 ص

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو

07:12 ص

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

04:13 ص

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

12:48 ص

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

10:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى