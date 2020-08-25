محمود مسلم: فبركة مانشيت مباراة القمة هدفه الإساءة للصحيفة (فيديو)

قال محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، تعليقا على الهجوم الذي تعرضت له الجريدة بسبب مانشيت مباراة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والذي انتهى بفوز الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، إن فبركة المانشيت هدفه زيادة التعصب.





وأوضح مسلم في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن فبركة مانشيت مباراة القمة هدفها الإساءة للصحيفة وزيادة التعصب الرياضي".





وأضاف رئيس تحرير جريدة الوطن: "هذا المانشيت مانشيت كروي تم فيه الاعتماد على استخدام عناوين شعبية معبر عن حالة المباراة، ولا يقصد به أي إساءة لأي طرف على حساب الآخر".





وتابع "نراعي التوازن في تناول مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، والأهلي يعاني من تراجع في المستوى منذ 3 مباريات، ويعاني من تكرار الإصابات في الفترة الأخيرة".





واستطرد: "مروان محسن كارثة ويجب التفكير في بدائل خاصة في مركز الهجوم"، لافتًا إلى أن الأهلي يحصل على الدوري بسبب ضعف المنافسين.





هذا، وعقد محمود الخطيب والمشرف العام على فريق اجتماعًا عصر اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني، عقب الهزيمة أمام الزمالك، بالدوري العام.





وجاء اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي داخل غرفة خلع ملابس الفريق لمعرفة أسباب خسارة مباراة القمة، وتراجع مستوى الفريق الفني.





وطالب الخطيب اللاعبين بمحو الهزيمة تمامًا والتركيز فيما هو قادم خاصةً وأن الفريق لديه مباراتان هامتين للغاية مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.



