عمرو زكي: تشيلسي طلبني.. وممدوح عباس شبهني بميسي

أوضح عمرو زكي نجم الزمالك السابق، أنه لم يكن محظوظا في تجربة ويجان بالدوري الانجليزي، وذلك يرجع لقلة خبرة وكيله نادر شوقي في ذلك الوقت.





وأشار عمرو خلال حواره لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة "النهار"، إلى أن من أسباب عدم اكتمال تجربته الاحترافية هو انتقاله إلى ويجان على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي.





وكشف عن تلقيه عروضا من أستون فيلا وتشيلسي، ولكن ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، عطل انتقاله، بسبب مبالغته في المطالب المالية.





وتابع، "ممدوح عباس قال لي أنت أفضل من ليونيل ميسي نجم برشلونة، وطلب 250 مليون جنيه للاستغناء عني".





وشدد عمرو على أنه كان لابد أن يتساهل ممدوح عباس ويستفيد من بيعي في تدعيم صفوف الزمالك بلاعبين مميزين والتعاقد مع مدير فني مميز ولكن المبالغة في المطالب المالية حرم الزمالك من مكاسب عديدة وحرمني من استكمال تجربة احترافي.



