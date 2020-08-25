شاهد.. عادل حمودة: قطر في مأزق أمام ألمانيا لهذا السبب
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:21 ص
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن قطر تخشى كثيرًا من رد الفعل الألماني على تورط مؤسساتها الخيرية في تمويل الإرهاب، كونها طلبت لجنة تحقيق منها بعد قرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين مقاطعتها اقتصاديًا، لتثبت من خلالها أنها لا تدعم الإرهاب لأنها أخفت الكثير من الملفات حول هذه المنظمات.
وأضاف "حمودة"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " بعد قرار مقاطعة قطر قالت علشان أثبتلكم اني مليش علاقة بالإرهاب بفتح ملفاتك أمام لجنة تحقيق ألمانية، وهو ما يجعلها أمام مشكلة كبيرة الآن بعد الاكتشافات الأخيرة لأنها أخفت معلومات تدينها عن المحقق الألماني".
وفي سياق منفصل أشار إلى أن قطر تحاول الظهور الآن على أنها حامية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى انها أرسلت كميات كبيرة من لحوم الأضاحي وفتح السوق لغزة للبضائع التركية، مستطردًا: "استطاعت تركيا من خلال بعض الأطراف أنها تخلي كثير من المواليد باسم أردوغان، وجعلت الكثير من المحلات ترفع العلم التركي".
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