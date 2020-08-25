نجم باير ليفركوزن على أعتاب تشيلسي

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن تشيلسي الإنجليزي بات قريبًا من إتمام صفقة صيفية جديدة بالتعاقد مع الألماني كاي هافيرتز نجم خط وسط باير ليفركوزن الألماني لمدة 5 مواسم.





وأفادت صحيفة سبورت بيلد الألمانية بأن تشيلسي أصبح على أعتاب التعاقد مع النجم الألماني، حيث من المتوقع أن يوافق باير ليفركوزن على عرض الذي سيقدمه النادي الإنجليزي.





وأكدت الصحيفة الألمانية أن الصفقة ستبلغ تكلفتها 80 مليون يورو لكن باير ليفركوزن سيحصل أيضًا على 10 ملايين يورو كمكافآت إضافية تتعلق بنسب مشاركات هافيرتز وتأهل تشيلسي إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأوضحت الصحيفة الألمانية أنه هناك 10 ملايين يورو أخرى سيحصل عليها باير ليفركوزن حال فوز هافيرتز مع النادي اللندني ببطولات مثل الدوري الإنجليزي الممتاز أو كأس الاتحاد أو دوري أبطال أوروبا لتصل قيمة الصفقة في النهاية إلى 100 مليون يورو.





وألمحت الصحيفة الألمانية أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة بحيث لا يخضع هافيرتز لاختبارات كورونا داخل النادي الألماني الجمعة المقبل.



