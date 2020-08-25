بالرغم من حرارة الصيف.. كاميليا ورد تروج لكليب "ليلة" بإطلالة شتوية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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شاركت الفنانة الجزائرية كاميليا ورد، متابعيها بصورة جديدة لها من أحدث إطلالاتها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وروجت كاميليا لكليب أغنيتها الجديدة ليلة وذلك من خلال هذه الصورة والتي ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة.

يذكر أن كاميليا ورد كانت قد نجت من انفجار بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية منذ أيام، حيث كانت تتواجد هناك في مكان قريب من الحادث مع المخرج فادي حداد لتصوير مشاهد كليبها الجديد.

وقالت كاميليا في تصريح خاص سابق للفجر الفني "الحمدلله أننا مازلنا على قيد الحياة، وما حدث هو أنني كنت أتواجد داخل الاستديو لتصوير كليب أغنيتي الجديدة، وهذا المكان هو قريب من مكان الانفجار ولكن العناية الإلهية أنقذتنا.


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