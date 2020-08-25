ترشيح كريم فهمي وأحمد داوود لبطولة أول فيلم عن "كورونا"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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انتهى السيناريست مجدي الحطاب، من كتابة أول أفلامه عن جائحة فيروس "كورونا" المستجد التي تسببت في وفاة وإصابة الملايين حول العالم.

وكشف مجدي، عن تفاصيل الفيلم في تصريجات صحفية، قائلًا: "أن الفيلم سيكون بطولة جماعية، وأنه يرشح للقيام ببطولته كل من النجم كريم فهمي والفنان أحمد داوود لقدراتهم التمثيلية الخاصة في القيام ببطولة هذه النوعية من الأفلام".

وأضاف: "الفيلم ستبدأ أحداثه في دولة الصين وتنتهي في مصر، ليرصد جهود الدولة المصرية في مساعدة الدول منذ بداية الأزمة وحتى نهايتها".

واختتم: "ويبرز المخاطر التي تعرض لها العالم خلال تلك الفترة الحرجة التي أثبتت فشل دول كبرى تدعي الحنكة السياسية في إدارة تلك الأزمة الطارئة".

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