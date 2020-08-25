ترشيح كريم فهمي وأحمد داوود لبطولة أول فيلم عن "كورونا"





انتهى السيناريست مجدي الحطاب، من كتابة أول أفلامه عن جائحة فيروس "كورونا" المستجد التي تسببت في وفاة وإصابة الملايين حول العالم.وكشف مجدي، عن تفاصيل الفيلم في تصريجات صحفية، قائلًا: "أن الفيلم سيكون بطولة جماعية، وأنه يرشح للقيام ببطولته كل من النجم كريم فهمي والفنان أحمد داوود لقدراتهم التمثيلية الخاصة في القيام ببطولة هذه النوعية من الأفلام".وأضاف: "الفيلم ستبدأ أحداثه في دولة الصين وتنتهي في مصر، ليرصد جهود الدولة المصرية في مساعدة الدول منذ بداية الأزمة وحتى نهايتها".واختتم: "ويبرز المخاطر التي تعرض لها العالم خلال تلك الفترة الحرجة التي أثبتت فشل دول كبرى تدعي الحنكة السياسية في إدارة تلك الأزمة الطارئة".