محافظ الوادي الجديد: لدينا 2.5 مليون نخلة (فيديو)

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة بها 2.5 مليون نخلة تنتج نحو 150 ألف طن تمور، حيث تم إنشاء بورصة للتمور بالمحافظة.





وأشار "زملوط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الاثنين، إلى أن أكثر ما يميز المحافظة صناعة التمور، منوها بأن حجم التمور المخزنة في المحافظة لا يزيد عن 15 ألف، وأنهم أنشأوا مشروع "تلاجتي" لحفظ التمور، وتوفير فرص عمل لأهالي المحافظة.





وفي تصريحات سابقة، قال محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن إجمالي شبكة الطرق داخل المحافظة 3000 كيلو متر منهم 1700 كيلو متر جديدة.





وأشار "زملوط"، إلى أنه تم تغطية الطرق الرئيسية في محافظة الوادي الجديد بشبكة المحمول بنسبة تتخطى 80%، مؤكدا أن الدولة هيأت المحافظة للاستثمار.





وأضاف، أن المحافظة لم تعد منعزلة عن الدولة كما كان في السابق، منوها بأن جاري تنفيذ أكبر مصنع لحمض الفسفوريك في الشرق الأوسط بتكلفة 14 مليار جنيه في المحافظة.





وفي سياق متصل، قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة بها قرى تحمل أسماء أصحاب أول كتائب تابعة للقوات المسلحة دخلت المحافظة لتعميرها في الخمسينيات.





وأشار "زملوط"، إلى أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق مشروع مليون ونصف مليون فدان في 2016، كان بداية جديدة لتعمير المحافظة.



