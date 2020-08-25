"ربيع": "جبنا حق قناة السويس الجديدة بعد أربعة شهور من افتتاحها" (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عائد قناة السويس ارتفع بالدولار خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة زيادة 4.7%، وهذا يعني أن قناة السويس الجديدة كان لها أهمية كبرى، معقبًا: "إحنا جبنا حق القناة الجديد بعد أربع شهور من افتتاحها".





وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن القناة تدرس أي فكرة لإنشاء ممرًا بديلًا لقناة السويس، وجميع هذه الأفكار لا تقارن ولا تستطيع منافسة قناة السويس.





ولفت رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن قناة السويس مرت بها أكبر سفينة في العالم تحمل 23 ألف حاوية، ومثل هذه السفينة لم يكن تستطيع المرور من القناة قبل افتتاح قناة السويس الجديدة.





كان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكل مرافقها، وذلك لتعزيز تنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.





جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات نشاط هيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة.





واستعرض الفريق أسامة ربيع، بيان حركة الملاحة بقناة السويس منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، مشيرًا إلى زيادة أعداد السفن المارة بالقناة مقارنةً بالعام الماضي، بما فيها مرور أكبر سفينة حاويات في العالم عبر القناة، وذلك بحمولة حوالي 240 ألف طن و24 ألف حاوية، وهو ما أكد قدرة قناة السويس على استيعاب الحركة الملاحية للجيل الجديد من الحاويات العملاقة.



