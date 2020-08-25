محمد عمارة: قطاع الناشئين بالاهلي "زيرو"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:51 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال محمد عمارة انه لو لم يقدم قطاع الناشئين لاعبين للفريق الاول فمن الأفضل إغلاقة لعدم الإستفادة منه والاعتماد على الصفقات الخارجية.

واضاف عمارة في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق ان قطاع الناشئين في الاهلي "زيرو" ولم نلاحظ منذ فترة تصعيد لاعبين لهم تأثير داخل الملعب والاعتماد فقط على البحث عن لاعبين اجانب . 

وتابع أي فريق كبير لابد ان يكون لديه لاعبين ناشئين على اعلى مستوى خاصة إذا كان نادي بحجم النادي الاهلي من أجل المنافسة على جميع البطولات.



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