ميدو يتوقع خروج الأهلي من بطولة إفريقيا في هذه الحالة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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توقع أحمد حسام ميدو خروج النادي الأهلي، من بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية، أمام فريق الوداد المغربي، في دور نصف النهائي.

وأوضح ميدو أنه في لم يدفع السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باللاعب أحمد فتحي في التشكيل الأساسي خلال اللقائين أمام الوداد، سيكون مصيره الخروج.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "أكبر أخطاء فايلر في مباراة الزمالك هو عدم البِدء بـ أحمد فتحي، وهو يعلم ذلك جيداً".

وأشاد ميدو بموقف وليد سليمان لاعب الأهلي تجاه محمد عبدالشافي لاعب الزمالك، قائلا "برافو وليد على زيارة عبد الشافي، انت عملت الصح".

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