عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، بأن متظاهرين حاصروا مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة في طرابلس الليبية.





وأشارت إلى أن هناك انتشارًا لملثمين وسيارات مسلحة في ساحة الشهداء بطرابلس.



