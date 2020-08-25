إخماد حريق اندلع في مخزن أخشاب بالهرم

تمكنت قوات الدفاع المدني بالجيزة من السيطرة على حريق هائل اندلع بمخزن أخشاب، بمنطقة الهرم، غرب المحافظة، دون وقوع خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخزن اخشاب بشارع الهرم، غرب المحافظة.





على الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.



