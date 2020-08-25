شاهد.. حمودة: "ترامب كان رافع إيده عن الملف الليبي"

قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن البيان المشترك بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب لوقف إطلاق النار في ليبيا، يعود إلى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تسوية الأزمة الليبية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.









وقال "حمودة"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "ترامب كان رافع ايده عن هذا الملف وفجأة اهتم بهذا الملف وهو ما سيحدث في ملفات كثيرة أخرى حتى نوفمبر المقبل بسبب الانتخابات، فضلًا عن رغبته بألا يخسر تركيا أو مصر وأن يحدث صدام بين هاتين القوتين".



