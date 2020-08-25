شاهد.. حمودة: "ترامب كان رافع إيده عن الملف الليبي"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:45 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن البيان المشترك بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب لوقف إطلاق النار في ليبيا، يعود إلى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تسوية الأزمة الليبية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.


وقال "حمودة"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "ترامب كان رافع ايده عن هذا الملف وفجأة اهتم بهذا الملف وهو ما سيحدث في ملفات كثيرة أخرى حتى نوفمبر المقبل بسبب الانتخابات، فضلًا عن رغبته بألا يخسر تركيا أو مصر وأن يحدث صدام بين هاتين القوتين".

وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "أن الولايات المتحدة ترى أنه لا يجوز لروسيا أن تكسب الأرض في ليبيا، وأن تبقى خارج الملف الليبي حسب التقديرات الأمريكية الأخيرة"، موضحًا أن حل الأزمة الليبية يتخلص في ثلاث نقاط تتمثل في وقف إطلاق النار على كافة خطوط القتال، أن تتحول قوة الجيش الليبي إلى خارج الحدود وبحث خروج المليشيات بالكامل".

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