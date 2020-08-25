"الزملوط": صدر 27 قرارا جمهوريًا لتنمية "الوادي الجديد" (فيديو)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:58 ص
محمد الزملوط
محمد الزملوط
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنهم أنشأوا  جامعة في المحافظة، حتى تكون الحياة ميسرة على المستثمر وأسرته إذا أرادوا الإقامة في المحافظة.

وأشار "زملوط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الاثنين، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعاه ومعه 60 مواطنا من أهالي المحافظة للاستماع لمطالبهم ومناقشة خطة تنمية المحافظة.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن الجلسة استمرت ثلاث ساعات، وأسفرت عن صدور 27 قرارًا جمهوريًا بهدف تنمية محافظة الوادي الجديد.

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