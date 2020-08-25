حسن الرداد لـ"الفجر الفني": "توأم روحي" إعادة تشغيل لصناعة السينما من جديد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

أعرب الفنان حسن الرداد، عن سعادته الشديدة ببطولة فيلم "توأم روحي"، مشيرًا إلى أنه لم يشغل نفسه كثيرًا بنسبة الـ 25% المسموح بها في السينما، في ظل استمرار أزمة وباء "كورونا"

وقال حسن الرداد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه يعتبر عودة السينما مرة أخرى هى وقوف من المنتج أحمد السبكي بجانب الصناعة السينمائية.

وأشار إلى أن السينما يعمل بها الكثير من الموظفين والعمال والسبكي دائماً يقف بجوار السينما كما فعل في ثورة 25 يناير، موضحًأ  أن "توأم روحي" إعادة تشغيل للسينما من جديد.

يذكر أن فيلم "توأم روحي"، من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد أخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

أخبار تهمك

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عادل حمودة يكشف عن رد فعل المخابرات التركية على مناورات الجيش المصري (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

كومان يحسم مصير سواريز مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

توتنهام يستهدف ضم نجم برشلونة بعد أنباء رحيله

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الصحة: تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 18 حالة وفاة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أزمة تعطل تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:48 ص

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

11:06 م

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

10:35 م

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

11:00 م

باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

11:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى