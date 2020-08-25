حسن الرداد لـ"الفجر الفني": "توأم روحي" إعادة تشغيل لصناعة السينما من جديد





وأشار إلى أن السينما يعمل بها الكثير من الموظفين والعمال والسبكي دائماً يقف بجوار السينما كما فعل في ثورة 25 يناير، موضحًأ أن "توأم روحي" إعادة تشغيل للسينما من جديد.



يذكر أن فيلم "توأم روحي"، من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد أخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

أعرب الفنان حسن الرداد، عن سعادته الشديدة ببطولة فيلم "توأم روحي"، مشيرًا إلى أنه لم يشغل نفسه كثيرًا بنسبة الـ 25% المسموح بها في السينما، في ظل استمرار أزمة وباء "كورونا"وقال حسن الرداد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه يعتبر عودة السينما مرة أخرى هى وقوف من المنتج أحمد السبكي بجانب الصناعة السينمائية.