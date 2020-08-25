عادل حمودة يكشف عن رد فعل المخابرات التركية على مناورات الجيش المصري (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، على الدور المصري في حل الأزمة الليبية، والوصول إلى بيان مشترك بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس النواب لوقف إطلاق النار في ليبيا.









وأضاف "حمودة"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "مصر دون أن تطلق طلقة رصاصة واحدة ساهمت في حل كبير للأزمة الليبية، وذلك بعدما رصدت المخابرات التركية عبر أقمارها الصناعية المناورة التي قامت بها مصر، حيث أكدت تقاريرها على جدية القوى المصرية".



