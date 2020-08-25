عادل حمودة يكشف عن رد فعل المخابرات التركية على مناورات الجيش المصري (فيديو)
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:43 ص
شيماء حسن
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أكد الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، على الدور المصري في حل الأزمة الليبية، والوصول إلى بيان مشترك بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس النواب لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وأضاف "حمودة"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "مصر دون أن تطلق طلقة رصاصة واحدة ساهمت في حل كبير للأزمة الليبية، وذلك بعدما رصدت المخابرات التركية عبر أقمارها الصناعية المناورة التي قامت بها مصر، حيث أكدت تقاريرها على جدية القوى المصرية".
وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "تركيا أدركت أنها ليست لديها قواعد لوجيستية تستطيع بها أن تواجه الجيش المصري، ولذلك كانت ترضخ إلى الأصوات المنادية بالتهدئة واستبعاد الحل العسكري". مستطردًا "مما حفز أيضًا على هذا الاتفاق هي رغبة الولايات المتحدة بألا تخسر تركيا أو مصر وأن يحدث صدام بين هاتين القوتين خاصة أنها على علاقة طيبة بهاتين الدولتين".
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