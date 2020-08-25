نجم الأهلي السابق: وليد سليمان لم يتعمد إصابة عبد الشافي

قال محمد عمارة نجم الأهلي السابق أن لا يوجد لاعب يتعمد إصابة زميل له في الملعب أثناء المباريات ولعب وليد سليمان قوي لكن دون قصد تعمد الإصابات.





واضاف عمارة في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق أن وليد سليمان شخصية خجولة ومحترم ويؤدي بآداء مميز في المباريات لكن تعمده إصابة عبد الشافي لاعب الزمالك غير صحيح بالمرة.





وتابع أن اللاعبين داخل وخارج الملعب اصحاب ولديهم صداقة قوية واذا تعرض عبد الشافي للإصابة وليد ايضا تعرض لإصابة اخرى وسيغيب عن مباراة الجونة.





ويذكر أن النادى الأهلى خسر أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.











