عادل حمودة: بيان وقف إطلاق النار في ليبيا لم يكن مفاجئًا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:25 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن بيان وقف إطلاق النار في ليبيا لم يكن مفاجئا، مؤكدًا على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالملف الليبي من أول زيارة له إلى واشنطن بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسة.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أن ترامب لم يكن مهتمًا بهذا الملف حتى وقت قريب كان يقول انه على زعماء الشرق الأوسط إنهم يحلوا مشاكلهم بأنفسهم، ولكن في الأسابيع الأخيرة جرت اتصالات على مستوى القمة واتفق على ما يسمى بحل منزوع السلاح".

وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "اتفق ترامب على أن يتولى وزير الخارجية في البلدين التفاصيل ووضع الخطة المناسبة للتنفيذ دور العسكريين لفصل القوات، وتطهير الأرض ونزع السلاح، ولا نستبعد أن تكون هناك اتصالات سرية جرت بين أطراف مختلفة كانت متصارعة قبل أن يتفقا فيما بعد".

واستطرد: "ربما بدأت الاتصالات ووصلت إلى حد اللقاءات، ولم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن"، لافتًا إلى الدور الذي قام به السفير الأمريكي في ليبيا سواء بلقائه برئيس البرلمان في القاهرة، أو اتصالاته مع حكومة فائز السراج لدفع الحل السياسي للأزمة الليبية.

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