"عمرك هتعيشه مرة واحدة".. هل يقصد محمد رشاد استفزاز مي حلمي بعد انفصالهما؟

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:34 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان محمد رشاد،  على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمد رشاد عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له من داخل سيارته.

وعلق على الصورة قائلاً: "عيش يومك كأنه اليوم الأخير.. عمرك هتعيشه مرة واحدة ملوش إعادة"، فيما اعتبر عدد من جمهور رشاد الرسالة موجهة لمي حلمي، بعد انفصالهما مؤخرًا.

يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد الغنائية كليب "دلع"، والذي تعاون فيه مع الملحن محمود أنور، بينما كلمات الأغنية من تأليف الشاعر محمد مصطفى، وتوزيع محمد شفيق، كما طرح قبلها أغنية حملت اسم "احساسى"، .. وهى من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل.

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