"عمرك هتعيشه مرة واحدة".. هل يقصد محمد رشاد استفزاز مي حلمي بعد انفصالهما؟

وعلق على الصورة قائلاً: "عيش يومك كأنه اليوم الأخير.. عمرك هتعيشه مرة واحدة ملوش إعادة"، فيما اعتبر عدد من جمهور رشاد الرسالة موجهة لمي حلمي، بعد انفصالهما مؤخرًا.



يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد الغنائية كليب "دلع"، والذي تعاون فيه مع الملحن محمود أنور، بينما كلمات الأغنية من تأليف الشاعر محمد مصطفى، وتوزيع محمد شفيق، كما طرح قبلها أغنية حملت اسم "احساسى"، .. وهى من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل.