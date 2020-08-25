قبل لقاء الجونة.. فايلر يصدم صالح جمعة بقرار جديد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:11 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
محمد جمال
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يستعد النادى الأهلى لمواجهة نادى الجونة ضمن مباريات الجولة ال 22  ببطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء القادم.

وقال محمد فاروق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن رينيه فايلر يستقر على استبعاد صالح جمعة من مباراة الجونة المقرر اقامتها يوم الاربعاء القادم. 

وتابع أن على الرغم من مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعيه خلال الأيام الماضيه الإ ان المدرب مُصر على عدم تواجد اللاعب في مباراة الجونة بالدوري.

ويذكر أن النادى الأهلى خسر أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.



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