أزمة تعطل تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

قال محمد فاروق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن مهند عون وكيل الدولي التونسي فرجاني ساسي٬ لاعب نادي الزمالك أعلن انه اقترب من تمديد عقده خلال الفترة المقبلة.





وقال عون فى تصريح خاص ل"البريمو"٬ أن ساسي عقد جلسة خلال الساعات الماضية مع ساسي واتفقا الطرفان على تفاصيل تمديد العقد.





وأوضح أن العقد الجديد سيكون به شرط جزائي وهو نقطة الخلاف الوحيدة حتي هذه اللحظة٬ مشددا على وجود رغبة من الطرفان فى تمديد التعاقد.





ويذكر أن الزمالك حقق الفوز على الأهلي بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



