تركي آل الشيخ يستعيد الذكريات بصورة مع عمه "عمر"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
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نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، صورة له مع شقيق والده عمه "عمر"، منذ عام 1983م.

وعلق آل الشيخ، في منشور له بموقع الفيديوهات والصور "إنستجرام" على الصورة التي نشرها قائلًا: "مع عمي عمر.. ١٩٨٣م".



ونشر رئيس هيئة الترفيه، مقطع فيديو (جلسة عمل) عبر حسابه الشخصى علي موقع تبادل الصور "انستجرام" مع الملحن الكبير عبد الرب إدريس، أثناء بروفة تلحين أغنية "بس لحظة" ، والتى قدمها المطرب السعودى الكبير محمد عبدة، حيث كانت جلسة بين تركى الذى كتب كلمات الأغنية، وبين عبد الرب إدريس، وهى الأغنية التى ظهرت للنور وحققت نجاحا كبيرا وقت طرحها.

وعلي جانب آخر، استجاب المستشار تركى آل الشيخ، لدعوات متابعيه، بمساعدة الرجل السعودى البسيط عبد الله الفقيرى، والذى يعمل حطابا منذ أكثر من 30 عاما، حيث أهداه تركى سيارة جديدة رغبة منه فى تحسين حالته المعيشية.
 
وكان المتفاعلون علي السوشال ميديا قاموا بمشاركة قصة المواطن السعودي البسيط الذي يعيش حياة صعبة، والذى يعد شاعرا فصيحا، مطالبين المستشار تركى بمساعدة الرجل فاستجاب تركى وقدم له مبلغا ماليا أيضا.

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