شاهد.. محافظ الوادي الجديد: "المواطن لدينا بيسكن على مساحة 2 كيلو" (فيديو)
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:16 ص
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة بها قرى تحمل أسماء أصحاب أول كتائب تابعة للقوات المسلحة دخلت المحافظة لتعميرها في الخمسينيات.
وأشار "زملوط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين، إلى أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق مشروع مليون ونصف مليون فدان في 2016، كان بداية جديدة لتعمير المحافظة.
وأضاف أن مساحة محافظة الوادي الجديد تمثل 44% من مساحة الجمهورية، وعدد سكانها قليل جدا حيث يصل إلى 255 ألف نسمة، معلقا: "المواطن فالمحافظة بيسكن على مساحة 2 كيلو".
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