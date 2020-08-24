باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة عن رغبته في عدم استمرار المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز، مع الفريق الموسم المقبل.

 وتواصل المدرب الهولندي مع سواريز صباح اليوم واخبرة برغبته في عدم الاستمرار مع الفريق، وطالبة في البحث عن نادٍ جديد 

ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن نادي باريس سان جيرمان قد أبدي رغبة في التعاقد مع مهاجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة إنتقال حر.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلي نيمار جونيور لاعب البي اس جي قاد طالب ناصر الخليفي رئيس النادي، وليوناردو المدير الرياضي للفريق بسرعه التعاقد مع سواريز من أجل تحقيق دوري ابطال اوروبا.

وكان نادي أياكس قد ارسل عرض رسمي لنادي برشلونة بقمية 15 مليون يورو من أجل التعاقد مع سواريز، لكن النادي الإسباني اصر على تأجيل المفاوضات لحسم مسئله التعاقد مع دوني فان دي بيك.

يذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي قد خسر نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني بهدف نظيف في الإطار الذي جمع الفريقين على ستاد النور في البرتغال.

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