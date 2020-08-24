ميدو: على الأهلي المحاربة من أجل بقاء فتحي أحد أضلاع الرجولة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، غياب الكبار عن صفوف الأهلي أمام الزمالك، أثر بشكل كبير على أداء الأحمر، ويعد من ضمن أسباب خسارته بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وأشار ميدو في تصريحات خلال برنامجه أوضة اللبس عبر قناة النهار، إلى أنه تحدث منذ خمسة أشهر عبر حسابه الشخصي على تويتر، أن غياب أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي، سيكون له توابع سلبية كبيرة على الأهلي.

وتابع، "الزمالك فرض شخصيته على الأهلي في مباراة القمة الأخيرة، الأمر الذي لم يحدث منذ سنوات طويلة، والذي كان أحد أسباب فوز الزمالك بالمباراة".

وشدد على أنه يجب على الأهلي، عدم التفريط في أحمد فتحي، والمحاربة من أجل بقائه، لأنه أحد أضلاع الرجولة وجيل البطولات بالنادي الأحمر أو حتى في فترة وجوده بالإسماعيلي ومنتخب مصر.

ونوه على أن كرة القدم لا تعرف معنى التكبر، حيث لابد من توفير مطالب أحمد فتحي، حتى يستمر اللاعب بالقلعة الحمراء ولا ينتقل إلى بيراميدز.

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