انفراد - الفجر الرياضي يحاور البرتغالي نيلسون سانتوس مدرب النجوم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:14 ص
نيلسون مع محرر الفجر
نيلسون مع محرر الفجر
رأفت أمين
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- أتمني الصعود مع النجوم للدوري الممتاز
- مصطفي محمد من أبرز اللاعبين في الدوري المصري
- محمد صلاح لاعب من طراز فريد
- هذه مسيرتي مع التدريب

تولي البرتغالي نيلسون سانتوس مهمة القيادة الفنية لفريق نجوم المستقبل والذي ينشط بدوري القسم الثاني، وجاء تعيين المدرب البرتغالي خلفًا لمحمد صلاح المدير الفني السابق للنجوم.

وأجرى "الفجر الرياضي" حوارا مع المدرب البرتغالي، للتعرف عن مشواره في التدريب، واستعدادات النجوم، ورأيه في اللاعبين المصريين، والنجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.


- ماذا عن مشوارك في التدريب ؟

بدأت التدريب كمساعد في نادي "ماريتمو" البرتغالي ثم قمت بتدريب فريقين في البرتغال نادى "مورا" والموسم الماضي نادى "بيليتس"، كما قامت بتدريب فريقين في موزمبيق وهم قبرومبارو، وكوستا دوسول.

- وماذا عن الجهاز المعاون ؟

يوجد معى اثنين مساعدين من البرتغال، وباقي الجهاز المعاون من المصريين، ويتكون الجهاز المعاون لفريق النجوم من شادى محمد الطويلة مشرف عام على الفريق، ونادر الطويله مدير كورة، وفرانكو دى الميدا مدرب عام، أحمد المحمدي مدرب جوس أبو ستو، مصطفى سليمان مدربا حراس مرمى، وسيد امام مدير إدارى، طه علي إدارى، ومحمود مجدى طيب، وأحمد حسن مدلك.

- طموحاتك مع الفريق ؟

نقوم بتجهيز الفريق للموسم القادم، والصعود للدوري الممتاز، وحاليا توليت المهمة، والفريق يملك برصيد 21 نقطة، ويحتل الفريق المركز الثامن وهو بعيد عن الصعود هذا الموسم.

- ماهو برنامج اعداد النجوم لعودة المسابقة؟

خضنا أول مباراة ودية أمام فريق البنك الأهلي، وسنلعب مع فريق الشرطة العراقى، وجاري الاتفاق على لعب مباراة مع منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين يوم الخميس المقبل، وكذلك جاري الاتفاق على لعب أكثر من مباراة.

- هل تواجهه عقبات في التعامل مع إدارة النجوم؟

هناك تقارب في وجهات النظر، ورغبة كل الأطراف في صعود الفريق، والعمل على تلبيه كافة الاحتياجات من جانب المجلس بقيادة محمد الطويله رئيس النادي وشادى الطويلة، المشرف على الفريق،ونادر الطويلة مدير الكورة.

- من برأيك أبرز اللاعبين المصريين في الدوري؟

يوجد أكثر من لاعب لهم مستقبل باهر، مثل مصطفى محمد لاعب الزمالك، ومحمود صابر لاعب النجوم، وأكثر من لاعب في المنتخب الأوليمبي.

- ماذا عن محمد صلاح نجم ليفربول؟

يجب لأن أشيد بمستوى الفرعون المصري، فهو لاعب عالمي يتميز بالسرعة الفائقة، وهداف من طراز فريد، وكان عامل رئيسي في فوز فريق ليفربول بكأس أوربا الموسم الماضي، وكذلك الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، فهو يستحق التواجد في أكبر أندية أوروبا.

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