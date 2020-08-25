"البورصة" تزف خبرا سارًا عن أوضاعها في ظل "كورونا"

قال إيهاب سعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن المؤشرات المصرية تقدم أداء مميز خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن البورصة المصرية تحقق أعلى ارتفاع لها في المنطقة منذ جائحة كورونا.





وأضاف سعد في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه نتيجة الركود في اغلب القطاعات والنشاطات أدى إلى ضخ سيولة كبيرة من قبل البعض الذي كان لا يتعامل مع الأوراق المالية.





وأشار ضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أنه نتيجة لتوقف نشاطات اخرى سعى البعض إلى الاستفادة من دوران المال بشكل سريع، موضحًا أن ارتفاع أسعار الذهب جذبت الاستثمارات إلى البورصة.





وأوضح أن شراء السندات آلية لابد من استكمالها على هذا المنوال، لافتًا إلى أن قطاع الدواء والخدمات الطبية يشهد إقبال كبير على المستثمرين في البورصة والخدمات المالية.





وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة يوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مع أداء ايجابى لمعظم أسهم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنشاط الافراد المصريين والعرب الذين اتجهوا للشراء بالاسهم الصغيرة والمتوسطة مع إعادة النشاط على الاسهم المضاربية والخبرية وربح رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 629.086 مليار جنيه.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 11433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2019 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13407 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة.



