شاهد.. زكي فطين عبدالوهاب: زهقت من تمثيل دور رجل الأعمال الفاسد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:49 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الفنان زكى فطين عبد الوهاب، إنه منذ تعرضه للأزمة الصحية منذ عامان وهو يشعر بالتجاهل من قبل صناع الأعمال الفنية، وتابع: "حصروني في دور رجل الأعمال الفاسد.. وأنا زهقت من القصة دي".

وأضاف "عبدالوهاب"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا التجاهل ليس قاصرًا عليه فقط بل على شخصيات كثيرة غيره، وتابع:"مش أنا لوحدي لا فيه ناس كتير زي كدا.. ومعنديش سبب أقدر أقوله".

ولفت الفنان زكى فطين، إلى أنه لجأ بسبب عدم وجود أعمال فنية معروضة عليه، إلى عمل برنامج "كوميدى"، عبر الإنترنت حتى يستطيع العيش، وتابع: "في النهاية أنا عاوز أعيش.. والحمد الله أدينا بنخبط.. خاصة وأنا متربتش على الشلالية".


وفي وقت سابق، أعرب الفنان زكى فطين عبد الوهاب، عن استيائه من تصرفات رواد الساحل الشمالي الذين يقضون إجازاتهم هناك.

وكتب فطين منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه: "أنا عندي 64 سنة.. جيل الستينات عشان أكون واضح.. وأنا مش عارف ولا فاهم إيه الفشخرة والتعالي اللى عايشين فيه رواد الساحل الشمالي والجونة الأيام دي!".

وأضاف: "أنا أنتمي لعائلة غنية ومشهورة.. ومع ذلك كنت بركب الميكروباص من جاردن سيتي لنادي الجزيرة.. وبنأكل كشري في باب اللوق ودى كانت متعة بجد.. عشان "بنحتك" بالطبقة الحقيقية للشعب.. وأخويا لما دخل الجامعة.. أمي جابت له عربية "فيات 128".. مع إنها كانت ممكن تجيب له عربية مرسيدس".

وتابع: "المصيف كان بين 3 أماكن.. المعمورة والمنتزه شاطئ وبارعايدة وبيانكي العجمي.. والخدم كانوا بينزلوا معانا بعد فترة الغداء في نفس الشاطئ اللي كنا بننزل فيه".

واختتم حديثه قائلا: "عمري ما شوفت البذخ والتعالي والألاطة اللي بشوفها اليومين دول.. الناس كانت أبسط بكتير.. على فكرة أنا مش ناصري النزعة.. أنا بس عشقت الفترة دي.. ولسه عايش على ذكراها".

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