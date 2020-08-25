"حماية المستهلك": تلقينا أكثر من 13 ألف شكوى خلال شهر (فيديو)

قال الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون الحالي من أقوى قوانين حماية المستهلك، وهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين.

وأضاف "سمير"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن جهاز حماية المستهلك يتدخل في تنظيم الأسواق، وله حق الضبطية القضائية، بالإضافة إلى تلقيه الشكاوى.





ولفت إلى أن الجهاز تلقى أكثر من 13 ألف شكوى خلال شهر يوليو فقط، مؤكدًا أن هناك ثقة متبادلة بين الجهاز والمواطنين، وأن نسبة كبيرة من المستهلك المصري يكون على حق.





وفي وقت سابق، كشف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، عن ان ارتفاع أسعار خدمات الصيانة داخل المراكز التابعة لوكلاء العلامات التجارية بنسبة تصل إلى 25%، أمر مقبول وليس يعد ضرر على المستهلك.





وأوضح "سمير"، في تصريحات سابقة، أن ارتفاع خدمات الصيانة خطوة جبدة في صالح اصحاب السيارات حتى يحصلو على خدمات إصلاحية جيدة وبقطع غيار أصلية.





وأكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يمنح مراكز الخدمة التي لا تعلن عن أسعار الخدمات وقطع الغيار تحذيرًا ومهلة زمنية لتعديل أوضاعها قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.





وكان جهاز طلق جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة فورد العالمية حملة استدعاء 512 سيارة من نوع فورد فيوجين إنتاج مارس 2015الي يوليو 2015 وذلك لتغيير مسامير تثبيت موتور علبة الدريكسيون كإجراء احترازي





و يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز علي الحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشيًا مع حرص الجهاز المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الأسواق.



