إخماد حريق اندلع في شركة بشارع الهرم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:41 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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اندلع حريق محدود في مقر شركة بشارع الهرم، غربي محافظة الجيزة، مساء اليوم الإثنين، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل فيلا بشارع الهرم، غرب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن نشوب الحريق في كابلات الكهرباء الخاصة بماكينة تصوير بمدخل شركة تتخذ فيلا مقرا لها.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب، ونجحت في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

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