البرلمان الليبي: مظاهرات طرابس ستطرد الغازي التركي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال عبد الله بلحيق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، تعليقا على المظاهرات في شوارع ليبيا ضد حكومة الوفاق، إنها سوف تطرد الغازي التركي، مؤكدا أن الشعب الليبي هو من يملك التغيير على أرض الواقع في ليبيا.

وقال "بلحيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "حال توقف التظاهرات سوف يتم القبض على المتظاهرين من بيوتهم، واستمرار المظاهرات السبيل لتحقيق أهداف الشعب الليبي بإخراج المرتزقة والغاز التركي".

وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب الليبي: "الكرة الآن في يد المجتمع الدولي لتنفيذ بنود مبادرة إعلان القاهرة للمضي قدما في سبيل عودة الحوار السياسي ومجلس رئاسي جديد يمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية واحترام وقف إطلاق النار".

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أنه في انتظار أن يكون هناك التزام من الطرف الآخر، وأن يكون هناك خطوات في الفترة المقبلة لحل الأزمة الليبية، وينطلق مسار الحل السياسي لإنهاء المعاناة".

كانت قد ذكرت وسائل إعلام ليبية، إطلاق نار على متظاهرين في العاصمة طرابلس. فيما اندلعت اليوم مظاهرات ليبية فى العاصمة طرابلس امتدت إلى مدينة مصراتة، فى ظل الاحتجاج على سوء الأوضاع. 

وفى المظاهرات بالعاصمة الليبية طرابلس احتشد المتظاهرون، احتجاجا على سوء الأوضاع، وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن رقعة الاحتجاجات اتسعت لتشمل عدة مدن فى الغرب الليبى، ووصلت منذ ليلة البارحة لعدة أحياء فى وسط العاصمة الليبية طرابلس، وإلى مناطق سوق الجمعة بمنطقة المرغنى، وإلى منطقتى قرجى وحى الأندلس بالعاصمة.

يذكر أن المظاهرات اندلعت، مؤخرا خلال الشهر الجارى، في عدة مدن بغرب ليبيا، منها صبراته والزاوية وصرمان؛ احتجاجا على تردى الوضع المعيشي وغلاء الأسعار، ونقص فرص العمل.

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