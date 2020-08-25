السيطرة على حريق اندلع في ورشة بشارع ترعة الزمر بالعمرانية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق محدود اندلع في ورشة بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة مساء الاثنين، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من ورشة ميكانيكا بشارع ترعة الزمر، بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة.





وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.





وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية، وكشفت المعاينة الأولية والفحص أن الورشة على مساحة 30 مترا، ونشوب الحريق إثر حدوث ماس كهربائي بتوصيلة المروحة.



