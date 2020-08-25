في ذكرى وفاتها.. عُينت أمينة رزق بمجلس الشورى.. وكادت أن تتسبب في أزمة دبلوماسية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:01 ص
أمينة رزق
أمينة رزق
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة أمينة رزق، صاحبة أطول مسيرة فنية في السينما العربية.

كادت أمينة رزق، أن تتسبب في أزمة دبلوماسية، وذلك بعد أن أرسل شخص عربي ذو منصب مرموق يطلب يدها، لكنها صرخت في وجه رسول الغرام معلنة عدم رغبتها في الزواج.

رد فعلها أغضب الشخصية العربية المرموقة، وكان أن يتسبب هذا الموقف في أزمة كبيرة، لولا تدخل بعض الوسطاء، وشرحوا له موقف أمينة من الزواج بصفة عامة، وأن الرفض ليس شخصيًا.

عُينت أمينة رزق عضوًا بمجلس الشورى المصري في مايو 1991، وخلال مشوارها الفني حصلت على العديد من الجوائز ومنها وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس جمال عبد الناصر.






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