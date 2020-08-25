شاهد.. رئيس المنطقة اللوجيستية بالدلتا: توظيف العائدون من الخارج واجب اجتماعي

قال أشرف دوس، مؤسس مشروع المنطقة اللوجستية بالدلتا، في تعليقه على توقيع بروتوكول تعاون لتوظيف المصريين العائدين بالخارج في هذه المنطقة إن هذا البروتوكول واجب اجتماعي لمساعدة العائدين من الخارج، موجهًا الشكر لوزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج.





وأضاف "دوس"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الاثنين:"كل الشركات هترحب بهؤلاء العائدين، وسيتم توفير فرص عمل لهم بتوظيف كل منهم وفقًا لتخصصه"، لافتًا إلى أن هناك 10 محافظات ستستفيد من هذا البروتوكول وهي المحافظات القريبة من محافظة الغربية.





وأشار مؤسس مشروع المنطقة اللوجستية بالدلتا، إلى أن مشروع المنطقة اللوجستية بالدلتا سيعمل على توفير ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل في المشروع ككل مباشر وغير مباشر، موضحًا أن هذا البروتوكول سيوفر فرص عمل لهؤلاء المصريين العائدين بسبب تداعيات فيروس كورونا.





وكانت انطلقت فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات المنطقة التجارية واللوجستية بالغربية "داون تاون دلتا" والتي ينفذها أحد المستثمرين المصريين بالخارج الذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" والمدير التنفيذي لشركة "فيرن بروجلوبال" بالولايات المتحدة الأمريكية المنفذة للمنطقة اللوجستية بالغربية.





وشارك في المؤتمر 4 وزراء، هم الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.





وقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال المؤتمر المقام على هامش افتتاح المنطقة اللوجستية عرضًا حول أنشطة المحافظة خلال المرحلة الماضية خاصة ما بذل من جهد أثناء جائحة كورونا، وكذلك دعم المحافظة لكل المشروعات التنموية وما يتعلق بتطوير البنية التحتية.



