توتنهام يستهدف ضم نجم برشلونة بعد أنباء رحيله

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستهدف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي التعاقد مع نجم نادي برشلونة الإسباني، هلال فترة الإنتقالات الصيفية خاصة بعد أنباء رحيله عن الفريق الكتالوني في الساعات الماضية. 

وأشارت تقارير حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن جوزيه مورينيو مًصر على ضم ايفان راكتيتش لاعب وسط برشلونة، ويرى بأنه تدعيم قوي للسبيرز. 

وحسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فإن راكتيتش أصبح خارج برشلونة هذا الصيف، حيث تواصل معه رونالد كومان مدرب البارسا وأبلغه بأنه خارج حساباته في الموسم المقبل.  

وأوضحت تلك التقارير إلى أن كومان سيطيح بأكثر من نجم داخل برشلونة من أجل تجديد الدماء في الفريق بعد الخسارة الكارثية أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2، ضمن منافسات دور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.

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