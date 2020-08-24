ميدو: أزمة الأهلي هى رحيل الكبار.. وبقاء هذا اللاعب أمر حتمي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن السبب الرئيسي في تذبذب مستوى  الأهلي في القمة 120 أمام الزمالك باالجولة 21 للدوري التي خسرها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال ميدو في تصريحات خلال برنامجه أوضة اللبس عبر قناة النهار: " تأثير غياب اللاعبين الكبار أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي تحدثت عنه منذ خمسة أشهر في تغريدة لي على "تويتر" وتوقعت تأثر الفريق الأحمر بهذا الأمر".

وأضاف: " مباراة القمة الأخيرة فرض الزمالك شخصيته وهذا أمر لم يحدث منذ سنوات طويلة وكان أحد أسباب فوز الزمالك بالمباراة، والأهلي لابد أن يحارب بالإبقاء على أحمد فتحي لأنه أحد أضلاع الرجولة وجيل البطولات بالنادي الأحمر أو حتى في فترة وجوده بالإسماعيلي ومنتخب مصر" . 

وأوضح: " لا يود تكبر في كرة القدم ولابد من توفير مطالب أحمد فتحي من جانب إدارة الأهلي حتى يستمر اللاعب بالقلعة الحمراء ولا ينتقل إلى بيراميدز"".

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