ياسمين صبري تتصدر التريندات عقب تشبيهها بجورجينا روديغيز صديقة رونالدو





أثارت الفنانة ياسمين صبري، الجدل في الساعات القليلة الماضية وذلك عقب تشبيه جمهورها لها بجورجينا روديغيز صديقة اللاعب كريستيانو رونالدو مشاركتهم صور لهم سويا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وبالتزامن مع ذلك نشر موقع "et بالعربي" تقريرًا استطلع من خلاله رأي الجمهور في الشبه بين جورجينا وياسمين صبري حيث تصدرت "صبري" التريند بسبب ذلك.يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" وذلك مع أحمد مجدي وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا