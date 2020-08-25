تعرف على إجراءات فتح حديقة الحيوان (فيديو)

قال اللواء محمد رجائي، مدير الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، على إعادة فتح حديقة الحيوان مرة أخرى بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا، قائلًا إنه كان هناك توجيهات واضحة وصريحة من وزير الزراعة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.





وأكد "رجائي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن صحة المواطنين فوق أي اعتبار، وأنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بناء على مرجعية، وكانوا على درجة كبيرة من الجاهزية.





وأضاف مدير الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، أنه تم قياس درجات الحرارة للزائرين قبل دخول الحدائق، وتم التأكيد على المواطنين على الدخول بالكمامة، حيث كان هناك حوالي ألفين ونصف زائر، وفي الأيام العادية يصل عدد الزائرين إلى 10 آلاف زائر.





وأشار إلى أنهم كانوا يعملون على قدم وساق لزيادة أعداد الحيوانات والطيور في فترة الغلق، كما تم تنفيذ خطة وقاية وتحصينات للحيوان، وتم افتتاح حديقة حيوان الطفل، وتم تجديد الحديقة، وتم تهذيب الأشجار وزيادة المساحات الخضراء، ومنظومة رش وتطهير وتعقيم ضد فيروس كورونا، حيث كان يتم رش الحديقة 3 مرات أسبوعيًا، بالإضافة إلى رعاية الحيوانات.





هذا، وعادت حديقة الحيوان في الإسكندرية اليوم الإثنين للعمل من جديد بعد مدة توقف خمسة أشهر بسبب ظروف جائحة كورونا.





وعادت الحديقة للعمل بإجراءات احترازية كدخول الأفراد بالكمامات، وقياس درجة الحرارة، واتباع نظام التباعد الإجتماعي.





رصدت "الفجر" صباح اليوم توافد الزائرين على حديقة الحيوان في الإسكندرية.





في البداية تقول الدكتور "نبيلة عازر" اليوم عادت حديقة الحيوان بالإسكندرية لفتح أبوابها بعد الغلق من يوم (١٧ -٣) طبقًا لقرارات مجلس الوزراء، ومدتنا الإدارة المركزية برئاسة السيد اللواء "محمد رجائي" بأجهزة قياس الحرارة ويتم كشف الحرارة على الجمهور قبل دخول الحديقة، وهناك تعليمات مشددة بأن كل زوار الحديقة يلتزموا بإرتداء الكمامة، كما هناك اللوحات الإرشادية التي مدتنا بها الإدارة المركزية، وهي معلقة في كل مكان، وعلى البوابات وأماكن متفرقة في الحديقة، ويجب على الزائرين اتباع نظام التباعد الإجتماعي، ويتم التطهير قبل دخول الرواد للحديقة وفي آخر اليوم وعلى مدار اليوم.





وبالنسبة للأماكن المغلقة مثل المتحف، وبيت الزواحف، وبيت السباع الأعداد بتدخل مجموعات، فيدخل ١٠ أفراد ويخرجوا ويدخل غيرهم مع تواجد التباعد الإجتماعي، من خلال وجود علامات امام اقفاص الحيوانات.





وتابعت أن الطاقة الإستيعابية هي (٥٠ ٪)، والإقبال اليوم ضعيف لأنه أول يوم عمل بعد الجائحة، ولكن يعتبر العدد مناسب جدًا وسنتابع الأيام المقبلة اعداد التوافد.





ويقول أحد الزائرين "للفجر" انا من الصعيد وكل صيف آتي مع أسرتي من أجل الإستمتاع برؤية الحيوانات، ولكي يلعب اطفالي معهم ونلتقط الصور التذكارية.





وتابعت زوجته أحب بين الحين والآخر أن اصطحب الاطفال في جولة داخل الحديقة، فهي ذكرى جميلة لهم، ونلتقط الصور، ويلعبون، وبعد أن سمعنا عن افتتاح الحدائق قمنا بحجز تذاكر السفر للإسكندرية، وكنا هنا منذ الصباح الباكر.





ويقول "محمود" أحب حديقة الحيوانات وأسرتي تستمتع بها، نحن أسرة مكونة من ٦ أفراد وجميعنا نحب الحيوانات والزواحف، لذلك نأتي للعب معها ونقضي اليوم بسعادة، وهو ما تفعله أي أسرة خلال الأجازات.





ويتابع أحد "حراس الأسود" انا هنا منذ (٢٠) عام، وهذه الفترة من أصعب الفترات التي مرت على حديقة الحيوان، فنحن منذ شهر مارس لم نعمل، بسبب ظروف جائحة كورونا، وكانت فترة صعبة على الجميع، ولكن اليوم نحن في غاية السعادة لعودة الحديقة للعمل من جديد، واستقبال الزوار.





ويضيف "هاني" المسؤول عن البوابة رقم (٣)، اتبعنا تعليمات رئيس الوزراء، ولا يدخل أي شخص بدون الكمامة، وقياس درجة الحرارة، واتبعنا نظام التباعد الإجتماعي، ونسبة الدخول هي ٥٠ ٪، وبما أننا في نهاية اليوم بعد إحصاء عدد الزوار اليوم فهو (٦٠٠) زائر منذ الصباح، فالحديقة تبدأ العمل منذ الساعة ١١ حتى الرابعة عصرًا، وهي نسبة مناسبة جدا بالنسبة لليوم الأول.



