تعرف على إجراءات فتح حديقة الحيوان (فيديو)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:41 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال اللواء محمد رجائي، مدير الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، على إعادة فتح حديقة الحيوان مرة أخرى بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا، قائلًا إنه كان هناك توجيهات واضحة وصريحة من وزير الزراعة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.


وأكد "رجائي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن صحة المواطنين فوق أي اعتبار، وأنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بناء على مرجعية، وكانوا على درجة كبيرة من الجاهزية.

وأضاف  مدير الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، أنه تم قياس درجات الحرارة للزائرين قبل دخول الحدائق، وتم التأكيد على المواطنين على الدخول بالكمامة، حيث كان هناك حوالي ألفين ونصف زائر، وفي الأيام العادية يصل عدد الزائرين إلى 10 آلاف زائر.

وأشار إلى أنهم كانوا يعملون على قدم وساق لزيادة أعداد الحيوانات والطيور في فترة الغلق، كما تم تنفيذ خطة وقاية وتحصينات للحيوان، وتم افتتاح حديقة حيوان الطفل، وتم تجديد الحديقة، وتم تهذيب الأشجار وزيادة المساحات الخضراء، ومنظومة رش وتطهير وتعقيم ضد فيروس كورونا، حيث كان يتم رش الحديقة 3 مرات أسبوعيًا، بالإضافة إلى رعاية الحيوانات.

هذا، وعادت حديقة الحيوان في الإسكندرية اليوم الإثنين للعمل من جديد بعد مدة توقف خمسة أشهر بسبب ظروف جائحة كورونا.

وعادت الحديقة للعمل بإجراءات احترازية كدخول الأفراد بالكمامات، وقياس درجة الحرارة، واتباع نظام التباعد الإجتماعي.

رصدت "الفجر" صباح اليوم توافد الزائرين على حديقة الحيوان في الإسكندرية.

في البداية تقول الدكتور "نبيلة عازر" اليوم عادت حديقة الحيوان بالإسكندرية لفتح أبوابها بعد الغلق من يوم (١٧ -٣) طبقًا لقرارات مجلس الوزراء، ومدتنا الإدارة المركزية برئاسة السيد اللواء "محمد رجائي" بأجهزة قياس الحرارة ويتم كشف الحرارة على الجمهور قبل دخول الحديقة، وهناك تعليمات مشددة بأن كل زوار الحديقة يلتزموا بإرتداء الكمامة، كما هناك اللوحات الإرشادية التي مدتنا بها الإدارة المركزية، وهي معلقة في كل مكان، وعلى البوابات وأماكن متفرقة في الحديقة، ويجب على الزائرين اتباع نظام التباعد الإجتماعي، ويتم التطهير قبل دخول الرواد للحديقة وفي آخر اليوم وعلى مدار اليوم.

وبالنسبة للأماكن المغلقة مثل المتحف، وبيت الزواحف، وبيت السباع الأعداد بتدخل مجموعات، فيدخل ١٠ أفراد ويخرجوا ويدخل غيرهم مع تواجد التباعد الإجتماعي، من خلال وجود علامات امام اقفاص الحيوانات.

وتابعت أن الطاقة الإستيعابية هي (٥٠ ٪)، والإقبال اليوم ضعيف لأنه أول يوم عمل بعد الجائحة، ولكن يعتبر العدد مناسب جدًا وسنتابع الأيام المقبلة اعداد التوافد.

ويقول أحد الزائرين "للفجر" انا من الصعيد وكل صيف آتي مع أسرتي من أجل الإستمتاع برؤية الحيوانات، ولكي يلعب اطفالي معهم ونلتقط الصور التذكارية.

وتابعت زوجته أحب بين الحين والآخر أن اصطحب الاطفال في جولة داخل الحديقة، فهي ذكرى جميلة لهم، ونلتقط الصور، ويلعبون، وبعد أن سمعنا عن افتتاح الحدائق قمنا بحجز تذاكر السفر للإسكندرية، وكنا هنا منذ الصباح الباكر.

ويقول "محمود" أحب حديقة الحيوانات وأسرتي تستمتع بها، نحن أسرة مكونة من ٦ أفراد وجميعنا نحب الحيوانات والزواحف، لذلك نأتي للعب معها ونقضي اليوم بسعادة، وهو ما تفعله أي أسرة خلال الأجازات.

ويتابع أحد "حراس الأسود" انا هنا منذ (٢٠) عام، وهذه الفترة من أصعب الفترات التي مرت على حديقة الحيوان، فنحن منذ شهر مارس لم نعمل، بسبب ظروف جائحة كورونا، وكانت فترة صعبة على الجميع، ولكن اليوم نحن في غاية السعادة لعودة الحديقة للعمل من جديد، واستقبال الزوار.

ويضيف "هاني" المسؤول عن البوابة رقم (٣)، اتبعنا تعليمات رئيس الوزراء، ولا يدخل أي شخص بدون الكمامة، وقياس درجة الحرارة، واتبعنا نظام التباعد الإجتماعي، ونسبة الدخول هي ٥٠ ٪، وبما أننا في نهاية اليوم بعد إحصاء عدد الزوار اليوم فهو (٦٠٠) زائر منذ الصباح، فالحديقة تبدأ العمل منذ الساعة ١١ حتى الرابعة عصرًا، وهي نسبة مناسبة جدا بالنسبة لليوم الأول.

وكان قد أعلن الدكتور "مصطفى مدبولي"، رئيس الوزراء في أخر مؤتمر صحفي منذ أربعة أيام بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، على استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة، وذلك لحين إشعار آخر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا درجة الحرارة حديقة الحيوان بالاسكندرية بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ ساعتين و 48 دقيقة

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 18 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

منذ 42 دقيقة

توتنهام يستهدف ضم نجم برشلونة بعد أنباء رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع سعد لمجرد

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة كبيرة في الأهلي بسبب طبيب الفريق

منذ 40 دقيقة

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

حديقة الجيزة تستقبل الجمهور بـ"حيوانات وزواحف جديدة" في العيد

حديقة حيوان الجيزة: 40 ألف زائر في أول أيام العيد

قبيل ساعات من فتحها.. 9 إجراءات من الدولة لحماية زوار حديقة الحيوان

"الكمامة شرط الدخول".. حديقة حيوان الإسكندرية تستعد لاستقبال الزوار

خبر سار.. الزراعة: فتح جميع حدائق الحيوان بداية من اليوم

بعد فتحها.. تعرف على قواعد زيارة حديقة الحيوان (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:48 ص

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

11:06 م

بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

02:55 ص

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

01:52 ص

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

10:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى