شاهد.. زكى فطين عبدالوهاب: لم أقصد الهجوم على رواد الساحل الشمالى

قال الفنان زكى فطين عبدالوهاب، إن التدوينة التى نشرها عبر حسابه الرسمى بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن "رواد الساحل الشمالى"، لا تهدف إلى الهجوم عليهم، ولكن لانتقاد حياة البذخ التي لا طائل من ورائها، خاصة وأن الاستمتاع يمكن أن يتم بشكل أبسط من ذلك، وتابع:"مفيش داعى للتعالي.. أنا لا علاقة لي بالسياسة ولكن أنقل تجربتي.. أنا عشت في الثراء وفي الفقر وأنا بنقل تجربتي".





وأضاف "عبدالوهاب"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه رغم الثراء الذى كان يعيشه مع والدته القديرة الراحلة ليلى مراد، وأبيه المخرج القدير فطين عبدالوهاب، إلا أنه كان يرتاد المواصلات العامة، وكانت علاقته بابن السائق والطباخ علاقة صداقة، وتابع: "أمى جابت عربية 28 لشقيقي لما دخل الجامعة، وكانت قادرة تجيب مرسيدس.. وأنا كنت بركب المواصلات العامة لأن أنا اتربيت على كدا".





وتابع: "عمرنا ما كان عندنا فشخرة الفلوس"، مشيرًا إلى أن الحياة يمكن أن تكون أبسط من ذلك ونستمتع بها أيضًا دون بذخ، لافتًا إلى أنه رغم الثراء الكبير الذى كان يعيش فيه والده ووالدته إلا أن والده مات فقيرًا، مضيفًا: "أبويا كان جيبه مخروم وعشان كدا فلسنا.. مات فقيرًا ومفيش حاجة خالص ولا حساب فى البنك".





هذا وأعرب الفنان زكى فطين عبد الوهاب، عن استيائه من تصرفات رواد الساحل الشمالي الذين يقضون إجازاتهم هناك.





وكتب فطين منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه: "أنا عندي 64 سنة.. جيل الستينات عشان أكون واضح.. وأنا مش عارف ولا فاهم إيه الفشخرة والتعالي اللى عايشين فيه رواد الساحل الشمالي والجونة الأيام دي!".





وأضاف: "أنا أنتمي لعائلة غنية ومشهورة.. ومع ذلك كنت بركب الميكروباص من جاردن سيتي لنادي الجزيرة.. وبنأكل كشري في باب اللوق ودى كانت متعة بجد.. عشان "بنحتك" بالطبقة الحقيقية للشعب.. وأخويا لما دخل الجامعة.. أمي جابت له عربية "فيات 128".. مع إنها كانت ممكن تجيب له عربية مرسيدس".





وتابع: "المصيف كان بين 3 أماكن.. المعمورة والمنتزه شاطئ وبارعايدة وبيانكي العجمي.. والخدم كانوا بينزلوا معانا بعد فترة الغداء في نفس الشاطئ اللي كنا بننزل فيه".



