البورصة الأمريكية تسجل مستويات قياسية مع تفاؤل بإنتاج لقاح فيروس "كورونا"

سجل كل من المؤشرين ستاندرد اند بورز500 وناسداك مستوى قياسيا مرتفعا جديد عند الإغلاق يوم الاثنين بينما أعطت موجة تفاؤل بشأن تقدم طبي محتمل في الحرب ضد جائحة فيروس كورونا دعما للمؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 378.13 نقطة، أو 1.35 %، إلى 28308.94 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 34.12 نقطة، أو 1.00 بالمئة، ليغلق عند 3431.28 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 69.77 نقطة، أو 0.62 بالمئة، إلى 11381.57 نقطة.

وأغلقت القطاعات الأحد عشر الرئيسية التي يشملها المؤشر ستاندرد اند بورز500 على مكاسب عدا قطاع الرعاية الصحية. وسجلت أسهم شركات الطاقة والبنوك أكبر المكاسب من حيث النسبة المئوية.