في ذكرى وفاتها.. تعرف على محاولة القتل التي تعرضت لها أمينة رزق

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:00 ص
أمينة رزق
أمينة رزق
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة أمينة رزق، منحها الجمهور لقب عذراء السينما المصرية.

في عمر الثامنة سافرت مع والدتها وخالتها، التي تكبرها بعامين فقط إلى القاهرة بعد أن توفي والدها، وذلك بعدما قرر أحد الأشخاص قتلها هي ووالدتها.

وقد علم أن الأب ترك لهما ثروة كبيرة ولكن الشائعات جعلت البعض يروج بأن هذه الثروة تحتوي على سبائك ذهبية، فقرر أن يقتلهما للحصول على المال مما جعل والدتها تقرر الانتقال إلى القاهرة.

في عمر الـ12 عامًا وقفت أمينة رزق على المسرح مع خالتها، لأول مرة في عام 1922 كمنشدتين في فرقة علي الكسار على مسرح روض الفرج، وانتقلت بعدها للعمل في فرقة رمسيس المسرحية والتي أسسها يوسف وهبي.

ولكن البداية الحقيقية كانت وعمرها 14 عامًا بعد أن شاركت في مسرحية راسبوتين أمام يوسف وهبي لتحقق نجاحًا كبيرًا.


وقد بدأت أمينة رزق، أول أفلامها مع بداية السينما المصرية، فشاركت في فيلم "قبلة في الصحراء" عام 1928 وهو ثاني الافلام المصرية.

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