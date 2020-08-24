الدخان يواجه اتحاد الشرطة وديًا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
Advertisements
يخوض فريق الدخان أولى مبارياته الودية، عصر الثلاثاء، أمام فريق اتحاد الشرطة، بملعب الدخان، في إطار استعدادات الفريقين لعودة دورى القسم الثالث، الذي تقرر استئنافه في أكتوبر المقبل .

ويستهل الدخان القسم الثالث، بمواجهة فريق القومي، بينما يخرج الشرطة لملاقاة بطا، ويتطلع علاء ابراهيم المدير الفني للدخان لتحقيق أكثر من هدف في ودية الشرطة يأتي في مقدمتها الاطمئنان على لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف فضلاً عن تجربة بعض اللاعبين العائدين من إصابات طويلة.

أما عن الشرطة فهى تعتبر ثاني تجاربه الودية بعد أن واجه البنك الأهلى الاثنين الماضى، وخسر بهدفين دون مقابل، سجلهما محمد حامد، وإسلام سولاري، ويسعى محمود سعيد المدير الفني للشرطة للاطمئنان على لاعبيه ولياقتهم البدنية قبل استئناف الدوري.

يذكر أن أخر مواجهة جمعت بين الفريقين كان فى موسم 2016/2017 وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين على ملعب الدخان.

يذكر أن أخر مواجهات الدخان الرسمية قبل توقف مسابقة القسم الثالث، كانت امام المعادي خارج ملعبه وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين سجل للدخان أحمد أمين (أوفا) وادرك اللاعب عمر علي هدف التعادل للمعادي، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين للمجموعة الخامسة، بينما خسر الشرطة على ملعبه امام طوخ بهدف نظيف ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين بالمجموعة السادسة.

ويتصدر الدخان المجموعة الخامسة برصيد 59 نقطة، بينما يحتل الشرطة المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان 59 نقطة
2- الإتصالات 56 نقطة
3- جولدي 45 نقطة
4- حلوان العام 40 نقطة
5- أكتوبر 34 نقطة
6- القومي 32 نقطة
7- المعادي 31 نقطة
8- بشتيل 29 نقطة
9- الصف 28 نقطة
10- العياط 25 نقطة
11- جينيس 22 نقطة
12- أبو النمرس 20 نقطة
13- الصيد 17 نقطة
14- البدرشين 17 نقطة

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة 50 نقطة
2- البلاستيك 45 نقطة
3- مصر للتأمين 44 نقطة
4- العبور 42 نقطة
5- ألماظة 40 نقطة
6- الشمس 39 نقطة
7- شباب بطا 38 نقطة
8- اتحاد الشرطة 37 نقطة
9- بهتيم 34 نقطة
10- بنها 29 نقطة
11- المرج 29 نقطة
12- طوخ 28 نقطة
13- الغابه 25 نقطة
14- الأميرية 23 نقطة
15- سراى القبة 6 نقاط

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

زيدان يُفاضل بين 5 لاعبين لخلافة راموس

منذ أقل من ساعة

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ 41 دقيقة

الصحة: تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 18 حالة وفاة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

توتنهام يستهدف ضم نجم برشلونة بعد أنباء رحيله

منذ ساعة

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

منذ 35 دقيقة

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

منذ ساعتين

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

7 مباريات ساخنة في مجموعة الجيزة بالقسم الثالث

فوز الدخان وجولدي وحلوان وتعادل الإتصالات في القسم الثالث

القومي يواجه المرج ودياً استعداداً للصيد

مواجهات نارية ومرتقبة في المجموعة الخامسة بالقسم الثالث (انفوجراف)

فوز ألماظة وبهتيم وتعادل التأمين وطوخ وسقوط الشمس بالقسم الثالث

مواجهات قوية في الجولة 19 لمجموعة القاهرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:06 م

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

الصحة: تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 18 حالة وفاة

11:46 م

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

10:35 م

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

11:00 م

باريس سان جيرمان ينقض على مطرود برشلونة

11:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى