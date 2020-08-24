ولفرهامبتون يقترب من التعاقد مع نجم أرسنال









اقترب مسئولو فريق ولفرهامبتون من التعاقد مع نجم أرسنال، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف النادي في الموسم الجديد.





وانهى فريق ولفرهامبتون الموسم الماضي في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ودع الدوري الأوروبي من دور الربع نهائي على يد إشبيلية حامل اللقب.





ووفقًا لتقارير إنجليزية حسب "سكاي"، إن ولفرهامبتون قريب من اكمال التعاقد مع ميتلاند نايلز لاعب ارسنال، حيث توصل الفريقان لاتفاق من أجل إبرام الصفقة.



