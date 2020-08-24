ولفرهامبتون يقترب من التعاقد مع نجم أرسنال

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
 


اقترب مسئولو فريق ولفرهامبتون من التعاقد مع نجم أرسنال، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف النادي في الموسم الجديد. 

وانهى فريق ولفرهامبتون الموسم الماضي في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ودع الدوري الأوروبي من دور الربع نهائي على يد إشبيلية حامل اللقب. 

ووفقًا لتقارير إنجليزية حسب "سكاي"، إن ولفرهامبتون قريب من اكمال التعاقد مع ميتلاند نايلز لاعب ارسنال، حيث توصل الفريقان لاتفاق من أجل إبرام الصفقة.  

وأوضحت تلك التقارير، إن ميكيل ارتيتا هو من وافق على رحيل نايلز، وأبلغ إدارة النادي بأنه خارج حساباته في الموسم المقبل.

أخبار تهمك

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

منذ ثلث ساعة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ 33 دقيقة

ليس رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

منذ 38 دقيقة

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

منذ حوالي 5 ساعات

الترتيب النهائي لهدافي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 12 دقيقة

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عقب الهزيمة من بايرن ميونخ.. نادي ألماني يسخر من نيمار (صورة)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:35 م

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

10:30 م

مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

10:47 م

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

07:58 م

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى